Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu
Yasa dışı bahis teşvik suçundan hapis yatan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, cezaevindeki günlerini ilk kez anlattı. Fenomen isim, ''Ayakkabı bağcıklarımı almasalardı kendimi asmıştım'' dedi.
'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, cezaevindeki günlerini ilk kez anlattı.
Youtube kanalında soru-cevap videosu paylaşan Kerimcan Durmaz, cezaevinde tek kişilik bir hücrede kaldığını anlattı. Zor günler geçirdiğini ve çok ağladığını ifade eden Durmaz, ''Hiç hak etmiyordum yani orada olmayı gardiyanlar bile bana diyordu ki senin burada ne işin var falan diye beni karşıladılar" dedi.
''AYAKKABI BAĞCIKLARIMI ALMASALARDI...''
Kerimcan Durmaz sözlerine şöyle devam etti:
"Hiç yakışmadım, kendime de yakıştırmadım orada olmayı ama bilmiyorum ya çok kötüydü arkadaşlar gerçekten çok kötüydü yani hiç yaşamak istemediğim şeylerdi ama 15. günde artık böyle o kadar karamsarlığa ve böyle ne olacağını bilmediğim bir dönemdeydim ki ayakkabı bağcıklarımı almasalardı hani kendimi asmıştım yani hani öyle bir psikolojik sıkıntı içerisindeydim...
"NE BİR ZORBALIĞA UĞRADIM NE DE PSİKOLOJİK ŞİDDETE"
Gardiyanlar diyordu ki; 'ağlama ya ne olacak niye ağlıyorsun ne yaptın sen?' falan onlar bile beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Sağ olsunlar ya o kadar iyi insanlardı ki hepsine gidip sarılmak istiyorum. Ne bir zorbalığa uğradım ne bir psikolojik şiddete uğradım."