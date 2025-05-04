Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu

''AYAKKABI BAĞCIKLARIMI ALMASALARDI...''

Kerimcan Durmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç yakışmadım, kendime de yakıştırmadım orada olmayı ama bilmiyorum ya çok kötüydü arkadaşlar gerçekten çok kötüydü yani hiç yaşamak istemediğim şeylerdi ama 15. günde artık böyle o kadar karamsarlığa ve böyle ne olacağını bilmediğim bir dönemdeydim ki ayakkabı bağcıklarımı almasalardı hani kendimi asmıştım yani hani öyle bir psikolojik sıkıntı içerisindeydim...