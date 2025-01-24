Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Durmaz’ın n bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz’ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.