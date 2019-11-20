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  3. 20 Kasım 2019 12:52

Khalessi'den olay sevişme sahnesi itirafı

Dünyayı kasıp kavuran Game Of Thrones dizisinin başrol oyuncularından Emilia Clarke, dizideki sevişme sahneleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Khalessi'den olay sevişme sahnesi itirafı

Dünyanın her yerinde büyük beğeniyle izlenen ve geçtiğimiz mayıs ayı son sezonu yayınlanan Game of Thrones dizisinde 'Khaleesi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emilia Clarke, dizideki cesur sahneleriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Khalessi'den olay sevişme sahnesi itirafı

33 yaşındaki İngiliz oyuncu, canlandırmak zorunda kaldığı sevişme sahnelerinden çok rahatsız olduğunu ve bu sahnelerin kaldırılması için yönetmenlerle tartıştığını anlattı.

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Khalessi'den olay sevişme sahnesi itirafı

Sektöre yeni girdiği dönem kendini kabul ettirmek için birçok sevişme sahnesinde yer aldığını söyleyen Clarke, yönetmenlerin kendisini devamlı ''Hayranlarını hayal kırıklığına uğratma Emilia'' diyerek bu sahneleri oynamaya zorladığını söyledi.

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Khalessi'den olay sevişme sahnesi itirafı

Güzel oyuncu bir önceki röportajlarında da, senaryoyu okuduktan sonra babasını ''İlk beş bölümü kesinlikle izlemeyeceksin!" diyerek uyardığını söylemişti.

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