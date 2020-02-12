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  3. 12 Şubat 2020 11:18

Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti

Amerikalı TV yıldızı Khloe Kardashian, Oscar gecesine giydiği beyaz elbiseyle damgasını vurdu. Khloe'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti

Kim Kardashian'in kardeşi Khloe Kardashian, beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.

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Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti

Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.

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Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti

Khloe Kardashian'in beyaz elbisesi Nicolas Jebran imzası taşıyor.

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Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti

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