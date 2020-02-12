Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti
Amerikalı TV yıldızı Khloe Kardashian, Oscar gecesine giydiği beyaz elbiseyle damgasını vurdu. Khloe'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.
Kim Kardashian'in kardeşi Khloe Kardashian, beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.
Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.