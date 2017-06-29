Khloe Kardashian sırrını herkese anlattı
Kardashian ailesinden Khloe Kardashian, spor ve diyet konularında tüm sırrını anlattı.
Kardashian ailesinin en üşengeç üyesiyken şimdilerde tam bir spor kadını olan Khloe Kardashian, yaptığı diyeti anlattı.
Fazla kilolarından kurtularak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Khloe Kardashian’ın kıskanılası karnına sahip olmak ister misiniz?
Kardashian ailesinin en üşengeç üyesiyken şimdilerde tam bir spor kadını olan Khloe Kardashian’ın fiziği her geçen gün daha da gelişiyor, inceliyor, kıvrımlar ön plana çıkıyor!
Durum böyle olunca da Kardashian’ın hayranları realite şov yıldızının yediği, içtiği hatta yaptığı tüm sporları bilmek istiyor.