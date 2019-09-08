Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruyu duyunca çıldırdı
Şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz akşam Halil Sezai ile İstanbul Harbiye'de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ikiliden Kibariye, eşiyle ilgili soru karşısında tepki gösterdi.
KİBARİYE TİYATRODA OYNAYACAK Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan iki şarkıcı, "İlk defa beraber sahne alıyoruz ama son olmayacak" dedi.
Hayranlarına sürpriz haberi veren Kibariye, "Halil Sezai'nin o kadar leziz bir ses rengi var ki, ağlamamak mümkün değil. Oyunculuk da yapıyor. Oyunculuğa benim de merakım var. Rica ettim beraber bir tiyatroda oynayalım diye, kafamızda çok güzel şeyler var." şeklinde konuştu.