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  3. 24 Temmuz 2019 08:19

Kibariye, kocasının borcu için evini sattı

Ünlü sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın 10 milyonluk borcunu ödemek için 3 milyon liralık evini 1 milyon 390 bin lira zararla elden çıkarmak zorunda kaldı.

Kibariye, kocasının borcu için evini sattı

Ünlü sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık için zarara girdi. Kibariye, eşinin 10 milyon liralık borcunu ödemek için 3 milyon liralık evini 1 milyon 390 bin lira zararla elden çıkardı.

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Kibariye, kocasının borcu için evini sattı

Geçen yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakar çıktı.

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Kibariye, kocasının borcu için evini sattı

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. Ünlü sanatçı, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı.

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Kibariye, kocasının borcu için evini sattı

Ev için başlangıçta 3 milyon 140 bin lira fiyat biçen şarkıcı, şatışı hızlandırmak adına indirime gitti. 58 yaşındaki şarkıcı, evini 1 milyon 750 bin liraya zararına sattı.

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