Kibariye, kocasının borcu için evini sattı
Ünlü sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın 10 milyonluk borcunu ödemek için 3 milyon liralık evini 1 milyon 390 bin lira zararla elden çıkarmak zorunda kaldı.
Ünlü sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık için zarara girdi. Kibariye, eşinin 10 milyon liralık borcunu ödemek için 3 milyon liralık evini 1 milyon 390 bin lira zararla elden çıkardı.
Geçen yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakar çıktı.
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. Ünlü sanatçı, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı.