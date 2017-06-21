Kilolarından kurtulan Ezgi Mola'nın plaj fotoğrafı olay oldu
Oyuncu Enis Arıkan ve Ezgi Mola tatil sezonunu Antalya'da açtı.
Ezgi Mola ve yakın arkadaşı Enis Arıkan tatile çıktı. Antalya'ya giden ikili tatilden renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Ezgi Mola'nın fit hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Zaman zaman kilolu hallerini paylaşan oyuncu bu haline payluşıp şu yorumu yapmıştı: Göbek boğumumdan aşağısını çerçeveye sokmaya elim varmadı. Sınandığım yıllar diye bir albüm yapsam kapağı bu olurdu...