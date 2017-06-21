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  3. 21 Haziran 2017 14:46

Kilolarından kurtulan Ezgi Mola'nın plaj fotoğrafı olay oldu

Oyuncu Enis Arıkan ve Ezgi Mola tatil sezonunu Antalya'da açtı.

Kilolarından kurtulan Ezgi Mola'nın plaj fotoğrafı olay oldu

Ezgi Mola ve yakın arkadaşı Enis Arıkan tatile çıktı. Antalya'ya giden ikili tatilden renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Ezgi Mola'nın fit hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Kilolarından kurtulan Ezgi Mola'nın plaj fotoğrafı olay oldu

Güzel oyuncunun 88.8 bin beğeni alan fotoğrafına çok sayıda da yorum yapıldı.

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Kilolarından kurtulan Ezgi Mola'nın plaj fotoğrafı olay oldu

Zaman zaman kilolu hallerini paylaşan oyuncu bu haline payluşıp şu yorumu yapmıştı: Göbek boğumumdan aşağısını çerçeveye sokmaya elim varmadı. Sınandığım yıllar diye bir albüm yapsam kapağı bu olurdu...

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Kilolarından kurtulan Ezgi Mola'nın plaj fotoğrafı olay oldu

İşte Mola'nın eski ve yeni halleri:

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