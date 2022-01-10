Kim der ki 45 yaşında! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın inanılmaz değişimi
Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, son hali ile sosyal medyayı salladı.
Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu.
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti.
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Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor.
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2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı.
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