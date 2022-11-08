Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti
Oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.
Eski haber spikeri Defne Samyeli güzelliğiyle yine Instagram'ı salladı.
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Hem özel hayatı hem de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Defne Samyeli, adeta yıllara meydan okuyor.
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Temmuz ayında 50 yaşına basan Defne Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topluyor.
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Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan Samyeli, tercih ettiği kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
İşte Samyeli'nin o pozları:
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