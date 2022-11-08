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  4. Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

Oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.

Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 1

Eski haber spikeri Defne Samyeli güzelliğiyle yine Instagram'ı salladı. 

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Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 2

Hem özel hayatı hem de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Defne Samyeli, adeta yıllara meydan okuyor. 

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Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 3

Temmuz ayında 50 yaşına basan Defne Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topluyor. 

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Kim der ki 50 yaşında... Defne Samyeli son pozuyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 4

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan Samyeli, tercih ettiği kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

İşte Samyeli'nin o pozları: 

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