Kim der ki 50 yaşında! Özlem Conker mayolu pozuyla yıllara meydan okudu
Kınalı Kar dizisindeki Nazar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Özlem Conker, son haliyle şaşırttı. Conker'i görenler 50 yaşında olduğuna inanamadı.
2002-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kınalı Kar dizisi, dönemin sevilen dizilerinden biri olmuştu. Başrolünde Emrah ve Özlem Conker'in yer aldığı Kınalı Kar dizisi reyting rekorları kırmıştı.
1 / 14
Kınalı Kar dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Özlem Conker son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştı. Şu sıralar tatilde olan Conker sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.
2 / 14
Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Özlem Conker, görünüşüyle mest ediyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu mayolu pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Birçok kişi Conker'e övgü yağdırdı. Conker'i görenler ''Kim der ki 50 yaşında'' demekten kendini alamadı.
3 / 14
4 / 14