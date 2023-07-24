Kim der ki 50 yaşında! Özlem Conker mayolu pozuyla yıllara meydan okudu

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Özlem Conker, görünüşüyle mest ediyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu mayolu pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Birçok kişi Conker'e övgü yağdırdı. Conker'i görenler ''Kim der ki 50 yaşında'' demekten kendini alamadı.