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  4. Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu

Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu

Çalıkuşu ve Fatih Harbiye gibi sevilen dizilerin güzel oyuncusu Aydan Şener, tatil pozlarıyla kendine hayran bıraktı. 59 yaşındaki Şener, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu - Resim: 1

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran bir dönemin güzel oyuncusu Aydan Şener yıllara meydan okuyor. Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından Aydan Şener sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu - Resim: 2

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor.

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Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu - Resim: 3

Aydan Şener son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.

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Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu - Resim: 4

Aydan Şener'in pozunu gören hayranları oyuncuya beğeni yağdırdı.

Aydan Şener'e "20 yaşında gibisiniz", "Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?", "Yok zaman size işlemiyor" yorumları yağdı.

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