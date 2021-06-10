Kim inanır 40 yaşında olduğuna... Güzide Duran gençlere taş çıkardı
Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren 40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.
2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy'la evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya devam eden model Güzide Duran, yıllara meydan okuyor.
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40 yaşındaki eski model, çektirdiği bikinili karesiyle fitliğini koruduğu gözlendi. Genç kızlara taş çıkaran Duran'ın karesini binlerce beğeni aldı.
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Mavi ve yeşil kalp emojileri koyan Duran, akşam saatlerinde ise teknede siyah elbisesiyle çektirdiği kareyi de yayınladı. Duran, kış aylarını Amerika'da yazın ise Türkiye'de geçiriyor.
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