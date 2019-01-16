Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!

Bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını da söyleyen Kim Kardashian, müjdeli haberin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Noel partisinde alkollüydüm ve birilerine söyledim. Kime söylediğimi hatırlamıyorum çünkü alkollüydüm"