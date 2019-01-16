  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Ocak 2019 13:15

Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!

Dördüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Kim Kardashian, bu haberi alkollüyken ağzından kaçırdığını itiraf etti.

Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!

Kim Kardashian, kardeşleri Khloe ve Kourtney ile birlikte sunucu Andy Cohen'in TV programına katıldı.

1/ 9
Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!

Konu Kardashian'ın dünyaya gelecek dördüncü çocuğuna geldi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen ABD'li reality şov yıldızı, "Evet, süreç tamamlandı, yakında doğacak" ifadelerini kullandı.

2/ 9
Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!

Bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını da söyleyen Kim Kardashian, müjdeli haberin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Noel partisinde alkollüydüm ve birilerine söyledim. Kime söylediğimi hatırlamıyorum çünkü alkollüydüm"

3/ 9
Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM