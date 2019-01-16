Kim Kardashian alkollüyken ağzından kaçırdı!
Dördüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Kim Kardashian, bu haberi alkollüyken ağzından kaçırdığını itiraf etti.
Kim Kardashian, kardeşleri Khloe ve Kourtney ile birlikte sunucu Andy Cohen'in TV programına katıldı.
Konu Kardashian'ın dünyaya gelecek dördüncü çocuğuna geldi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen ABD'li reality şov yıldızı, "Evet, süreç tamamlandı, yakında doğacak" ifadelerini kullandı.
Bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını da söyleyen Kim Kardashian, müjdeli haberin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Noel partisinde alkollüydüm ve birilerine söyledim. Kime söylediğimi hatırlamıyorum çünkü alkollüydüm"