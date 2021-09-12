Kim Kardashian siyahlara büründü...
Yaptığı her hareketi olay olan ve son olarak Kanye West ile yaşadığı çalkantılı süreç ile aylarca magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashin, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.
Yaptığı her hareketi olay olan ve son olarak Kanye West ile yaşadığı çalkantılı süreç ile aylarca magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashin, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.
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Met Gala etkinliğine katılmak için New York'ta bulunan 40 yaşındaki yıldız, kalacağı otele giriş yaptığı sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.
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Fakat ünlü yıldız seçtiği enteresan kıyafeti ile adeta tanınamadı.
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Gazetecilerin bile tanımakta güçlü çektiği Kardashian'ın kamufle olmuş hali ise magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.
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