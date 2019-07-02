  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Temmuz 2019 22:56

Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı

Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian West, yeni çıkaracağı korse markasına 'Kimono' ismini verdiğini açıklamıştı. Japonların geleneksel giysisi olan Kimono'nun ismini kullanması tepkilere neden olurken, yapılan saygısızlık ol

Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı

Amerikalı yıldız Kim Kardashian West, yeni korse markası çıkaracağını,marka ismi olarak da Japon'ların geleneksel kıyafeti Kimono'yu kullanacağını duyurmuştu. Kardashian'ın bu hareketi Japonların büyük tepkisini çekti. Ünlü yıldız, verdiği ismin tepki toplamasının ardından, isim değişikliğine gideceğini duyurdu.

1/ 8
Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı

SAYGISIZLIK OLARAK KARŞILANDI Kim Kardashian West'in "Kimono Intimates" markası, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya'da tepki çekmişti.

2/ 8
Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı

İSMİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ Yeni korselerin adından hoşlanmayan birçok kişi Twitter'da görüşlerini #KimOhNo (Kim Hayır Olamaz) etiketiyle paylaşmıştı. Kim Kardashian ise geçen hafta markaya içerisinde 'Kim' geçtiği için bu ismin verildiğini ve ismin değiştirilmeyeceğini söylemişti.

3/ 8
Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı

MARKAYA YENİ İSİM VERECEĞİNİ AÇIKLADI Pazartesi günü ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum" diyerek, korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM