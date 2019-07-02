Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı

İSMİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ Yeni korselerin adından hoşlanmayan birçok kişi Twitter'da görüşlerini #KimOhNo (Kim Hayır Olamaz) etiketiyle paylaşmıştı. Kim Kardashian ise geçen hafta markaya içerisinde 'Kim' geçtiği için bu ismin verildiğini ve ismin değiştirilmeyeceğini söylemişti.