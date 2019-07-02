Kim Kardashian yeni markasına gelen tepkilere dayanamadı
Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian West, yeni çıkaracağı korse markasına 'Kimono' ismini verdiğini açıklamıştı. Japonların geleneksel giysisi olan Kimono'nun ismini kullanması tepkilere neden olurken, yapılan saygısızlık ol
Amerikalı yıldız Kim Kardashian West, yeni korse markası çıkaracağını,marka ismi olarak da Japon'ların geleneksel kıyafeti Kimono'yu kullanacağını duyurmuştu. Kardashian'ın bu hareketi Japonların büyük tepkisini çekti. Ünlü yıldız, verdiği ismin tepki toplamasının ardından, isim değişikliğine gideceğini duyurdu.
SAYGISIZLIK OLARAK KARŞILANDI Kim Kardashian West'in "Kimono Intimates" markası, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya'da tepki çekmişti.
İSMİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ Yeni korselerin adından hoşlanmayan birçok kişi Twitter'da görüşlerini #KimOhNo (Kim Hayır Olamaz) etiketiyle paylaşmıştı. Kim Kardashian ise geçen hafta markaya içerisinde 'Kim' geçtiği için bu ismin verildiğini ve ismin değiştirilmeyeceğini söylemişti.