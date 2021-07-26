Kim Kardashian yine kıvrımlarını sergiledi
Kısa süre önce eski eşi Kanye West ile görüntülenen Kim Kardashian bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Kısa süre önce eski eşi Kanye West ile görüntülenen Kim Kardashian hayranlarının dikkatini çekecek pozlarını paylaştı.
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Kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian hayranlarını mest etti.
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Kim Kardashian, şubat ayında boşanma davası açtığı Kanye West'in yeni albüm lansmanına çocukları ve kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte katılmış ve herkesi şaşırtmıştı.
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Kardashian ile West ikilisi, ayrılmalarından aylar sonra ilk kez yan yana gelmiş oldu. Kim Kardashian bu ziyaretin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Herkes fotoğrafın eski mi yoksa yeni mi olduğunu merak etti.
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