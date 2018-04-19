Kim Kardashian yine olay yarattı
Ünlü yıldız Kim Kardashian, paylaştığı fotoğrafla yine olay yarattı.
Keeping Up With The Kardashians programının 37 yaşındaki yıldızı Kim Kardashian, Tristan Thompson ile olan aldatılma skandalından sonra kız kardeşi Khloe Kardashian’a destek olmak için yanına gitti.
Yeni doğan yeğeni True ile de ilgilenen Kim’in aldatılma kritiğini yapmaya gittiği halde üstsüz poz vermesi eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.
Üstsüz pozunu kendi web sayfasında “En sevdiğim spa uygulaması evde olan” notuyla paylaşan ünlü TV yıldızı, bu şekilde tasarruf ettiğini ifade etti.