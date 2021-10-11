Kim Kardashian'dan annesinin sevgilisine olay sözler: Zengin kadın avcısı
40 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, annesinin sevgilisi hakkında olay itiraflarda bulundu.
Kim Kardashian, ünlü TV şovu Saturday Night Live’da sunuculuk yaptı. 40 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı, komedi programında; estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlarda bulundu.
Pembe bir tulum giyen Kardashian, "Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo..." ifadelerini kullandı.
Kim Kardashian, daha sonra, "Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım." şeklinde espri yaptı.
"KİMSE PRÖMİYER YAPTIĞINI SÖYLEMEDİ"
Kardashian, eski sevgilisi Ray J. İle çıkan seks kasedi hakkında da konuşarak, "Benim bir tane filmim çıktı ve hiç kimse bana onun prömiyer yaptığını söylemedi. Annemin aklından çıkmış olmalı." dedi.