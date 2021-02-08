Kim Kardashian'dan ''ayrılık yaramış'' dedirten pozlar
Eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, yeşil bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kardashian'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Hayatında yeni bir sayfa açmayı planlayan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, soluğu Karayipler'de aldı.
40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, kız kıza çıktığı Karayip tatilinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Kim Kardashian katıldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesini istemediğini dile getirmişti.