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  3. 08 Şubat 2021 16:06

Kim Kardashian'dan ''ayrılık yaramış'' dedirten pozlar

Eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, yeşil bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kardashian'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Kim Kardashian'dan ''ayrılık yaramış'' dedirten pozlar

Hayatında yeni bir sayfa açmayı planlayan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, soluğu Karayipler'de aldı.

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Kim Kardashian'dan ''ayrılık yaramış'' dedirten pozlar

40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, kız kıza çıktığı Karayip tatilinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Kim Kardashian'dan ''ayrılık yaramış'' dedirten pozlar

Kim Kardashian katıldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesini istemediğini dile getirmişti.

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Kim Kardashian'dan ''ayrılık yaramış'' dedirten pozlar

Düzgün fiziği ile kıvrımlarını sergileyen Kardahinan, boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West'e adeta nispet yapan paylaşımlarda bulunuyor.

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