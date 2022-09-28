Kim Kardashian'dan peluş elbiseli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı
Son dönemde kendini işine adayan Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı peluş elbisesiyle beğeni topladı.
Kardashian ailesinin en çok tanınan üyesi Kim Kardashian, ilişkileri, işleri hatta giydikleri ile bile sık sık gündeme geliyor.
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En son giydiği beyaz peluş elbisesiyle yaptığı paylaşıma binlerce beğeni yağdı.
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Kim Kardashian kimdir?
Kim Kardashian, 21 Ekim 1980 yılında Los Angeles'da dünyaya geldi. Babası Robert Kardashian, annesi ise Kris Jenner'dır. Kim Kardashian'ın babası Ermeni, annesi de Hollanda ve İskoç kökenlidir. Ünlü magazin yıldızının 9 kardeşi bulunur.
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