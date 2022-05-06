Kim Kardashian'ın seks kaseti için olay iddia: ''Kendisi internete sızdırdı''

DailyMail gazetesine konuşan Ray, elinde Kim ile yaşadıkları cinsel ilişkiye ait görüntü olmadığını sadece fotoğraflar ve Kim'le aralarında konuştukları mesajlar olduğunu, videoyu kesinlikle kendisinin yayınlamadığı ve Kim'im kendi ismini kullanarak milyon dolarlar kazandığını söyledi.