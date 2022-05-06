Kim Kardashian'ın seks kaseti için olay iddia: ''Kendisi internete sızdırdı''
14 yıl önce dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ile cinsel ilişki videosu yayınlanan Ray J, görüntünün sızdırılmadığını bizzat Kim'in yayınladığını öne sürdü. Ünlü rapçi Kardashian'ın elinde ikinci bir kaset olduğunu iddia etti.
DailyMail gazetesine konuşan Ray, elinde Kim ile yaşadıkları cinsel ilişkiye ait görüntü olmadığını sadece fotoğraflar ve Kim'le aralarında konuştukları mesajlar olduğunu, videoyu kesinlikle kendisinin yayınlamadığı ve Kim'im kendi ismini kullanarak milyon dolarlar kazandığını söyledi.
"ARTIK SUSMAYACAĞIM"
Ray, 14 yıl boyunca Kim'in ismini kullanmasına müsaade ettiğini fakat Kim'in kendisi hakkında gerçek olmayan ifadeler kullandığını bu nedenle artık susmanın anlamsız olduğunu düşündüğü için konuşmaya başladığını söyledi.
DOĞUM GÜNÜNDE CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSU ÇEKTİLER
Kim ve Ray, 2000 yılında 21 yaşındayken Kim'in 21. yaş gününde cinsel ilişki videosunu çekti. Video 2007 yılında internet üzerinden yayınlandı.
VİDEOYU BİLİNÇLİ OLARAK SIZDIRMIŞ
Ünlü rapçi Ray, Paris Hilton'un Rick Saloman ile olan cinsel ilişki görüntülerinin internet üzerinde yayınlanmasından sonra büyük ses getirdiğini görünce, Kim'e videolarını yayınlamayı teklif ettiğini,teklife Kim'in ve annesinin sıcak bakmasından sonra videoyu Kim Kardashian'ın bizzat yayınladığını söyledi.