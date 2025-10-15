  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ?

Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ?

Dünyada magazin gündeminde her zaman 1 numara olmayı başaran Kim Kardashian kendi iç çamaşırı markası için tasarladığı yeni kreasyonuyla olay oldu.

Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ? - Resim: 1

Dünyanın en ünlü kadınları listesinin ilk sıralarında yer alan Kim Kardashian bu sefer de kendi iç çamaşırı markası için ürettirdiği yeni kreasyonuyla olay oldu. 

1 / 6
Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ? - Resim: 2

Kim Kardashian’ın markası Skims'in “The Ultimate Bush” adını verdiği ürün büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 

2 / 6
Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ? - Resim: 3

Yeni mikro tanga koleksiyonunu tanıtmak için Skims, Salı günü Instagram’da retro bir oyun programı temalı bir video paylaştı. 

3 / 6
Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ? - Resim: 4

32 dolardan satışa sunulan tangalar, Skims’in web sitesinde “Cesur yeni sahte kıllı külotumuzla, halınızın rengi istediğiniz gibi olabilir.” sloganıyla satışa çıkarıldı. 

4 / 6