Kim Kardashian'ın sıradışı iç çamaşırı tasarımı kafa karıştırdı: Kim satın alacak, kim giyecek ?
Dünyada magazin gündeminde her zaman 1 numara olmayı başaran Kim Kardashian kendi iç çamaşırı markası için tasarladığı yeni kreasyonuyla olay oldu.
Dünyanın en ünlü kadınları listesinin ilk sıralarında yer alan Kim Kardashian bu sefer de kendi iç çamaşırı markası için ürettirdiği yeni kreasyonuyla olay oldu.
1 / 6
Kim Kardashian’ın markası Skims'in “The Ultimate Bush” adını verdiği ürün büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2 / 6
Yeni mikro tanga koleksiyonunu tanıtmak için Skims, Salı günü Instagram’da retro bir oyun programı temalı bir video paylaştı.
3 / 6
32 dolardan satışa sunulan tangalar, Skims’in web sitesinde “Cesur yeni sahte kıllı külotumuzla, halınızın rengi istediğiniz gibi olabilir.” sloganıyla satışa çıkarıldı.
4 / 6