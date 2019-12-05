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  3. 05 Aralık 2019 11:19

Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Almanya'da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Gunter Jauch'un, villasındaki inşaat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Almanya'da yayınlanan Milyoner yarışmasının sunucusu Gunter Jauch'un, Potsdam'da bulunan villasının bahçesinde tesadüfen bulunan ceset şok etkisi yarattı.

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, inşaat çalışmaları sırasında toprağa yaklaşık 30 santimetre gömülü bir insan iskeleti bulundu.

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Bild'e konuşan Federal Brandenburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, kalıntıların Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili olarak hiç bir şüpheye yer olmadığını söyledi.

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