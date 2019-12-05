Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı
Almanya'da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Gunter Jauch'un, villasındaki inşaat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu.
Almanya'da yayınlanan Milyoner yarışmasının sunucusu Gunter Jauch'un, Potsdam'da bulunan villasının bahçesinde tesadüfen bulunan ceset şok etkisi yarattı.
Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, inşaat çalışmaları sırasında toprağa yaklaşık 30 santimetre gömülü bir insan iskeleti bulundu.
Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.