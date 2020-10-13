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  3. 13 Ekim 2020 10:16

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının hayatı 40 liralık radyo ile değişti

1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu. Bu sorunun cevabını, birkaç ay önce 40 liraya kardeşine satın aldığı radyodan dinleyen kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Halil bana hikâyeyi anlatmıştı. Güldük, geçti. Bu sorunun karşıma çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Kazanacağım parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz" dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soru için yarışacak olan Şanlıurfalı Hikmet, ailesinin ve şehrinin gurur kaynağı oldu. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Hikmet, 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olmak için önünde yalnızca bir soru kalacak.

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