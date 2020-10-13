Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının hayatı 40 liralık radyo ile değişti
Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.
Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.
1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.
Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu. Bu sorunun cevabını, birkaç ay önce 40 liraya kardeşine satın aldığı radyodan dinleyen kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Halil bana hikâyeyi anlatmıştı. Güldük, geçti. Bu sorunun karşıma çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Kazanacağım parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz" dedi.