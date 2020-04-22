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  3. 22 Nisan 2020 12:14

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

ATV ekranlarında yayınlanan, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının dün akşam ekrana gelen bölümünde programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacısının arkadaşı olduğunu fark edince şoke oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

ATV ekranlarında yayınlanan, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının dün akşam ekrana gelen bölümünde programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacısının arkadaşı olduğunu fark edince şoke oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının 21 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde, Kenan İmirzalıoğlu'nun arkadaşı Baran Bey yarıştı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

Aslen Ankaralı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 45 yaşındaki Hasan Bektaş Baran Kurutepe, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

Özel bir firmada inşaat mühendisi olarak çalışan 45 yaşındaki Baran Bey’i Kenan İmirzalıoğlu sesinden tanıdı. Üniversite arkadaşının ev arkadaşı olan Baran Bey ile Kenan İmirzalıoğlu, geceye damga vurdu.

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