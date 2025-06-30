Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru açıldı
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçi öğrencisi Recep Tayyip Temiz 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başarsa da verdiği yanlış yanıtla büyük ikramiyenin ucundan döndü...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta heyecan doruktaydı.
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Recep Tayyip Temiz isimli yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti ve performansıyla programa damga vurdu.
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Recep Tayyip Temiz isimli yarışmacı yarışmanın 11'inci sorusu olan 500 bin TL'lik soruyu da açtırdı.
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Yarışmacının 500 bin TL değerindeki soruda karşısına, "17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?" sorusu çıktı.
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