Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı isyan etti

Yarışma sonrası sosyal medyada hızla gündem olan Bağcı, X ve Instagram üzerinden gelen binlerce hakaret içerikli mesaj geldiğini belirterek “Doğru cevabı biliyordum, ama o an yaşadığım heyecanla yanlış cevap verdim. Bu kadar sert bir tepkiyi hak ettiğimi düşünmüyorum” dedi.