Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı isyan etti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk'e ''Kemal'' adını veren öğretmeninin adına dair soruya doğru yanlış yanıt vererek tepki çeken genç yarışmacı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili soruya yanlış yanıt veren yarışmacı programa damgasını vurmuştu.
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Yarışmacıya Atatürk'e ''Kemal'' adını veren öğretmenin adı soruldu.
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'Bilemezsem çok üzüleceğim' diyen yarışmacı soruya yanlış cevap verdi. Soruya ''Kemal'' cevabını veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.
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Yarışma sonrası sosyal medyada hızla gündem olan Bağcı, X ve Instagram üzerinden gelen binlerce hakaret içerikli mesaj geldiğini belirterek “Doğru cevabı biliyordum, ama o an yaşadığım heyecanla yanlış cevap verdim. Bu kadar sert bir tepkiyi hak ettiğimi düşünmüyorum” dedi.
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