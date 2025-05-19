Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk'e ''Kemal'' adını veren öğretmeninin adı soruldu. Cevabı bilemeyen yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, pazar akşamları izleyeciyle buluşmaya devam ediyor.
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Son bölüme Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili soru programa damgasını vurdu.
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Yarışmacıya Atatürk'e ''Kemal'' adını veren öğretmenin adı soruldu.
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'Bilemezsem çok üzüleceğim' diyen yarışmacı soruya yanlış cevap verdi. Soruya ''Kemal'' cevabını veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.
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