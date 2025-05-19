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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk'e ''Kemal'' adını veren öğretmeninin adı soruldu. Cevabı bilemeyen yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu - Resim: 1

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, pazar akşamları izleyeciyle buluşmaya devam ediyor. 

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Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu - Resim: 2

Son bölüme Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili soru programa damgasını vurdu. 

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Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu - Resim: 3

Yarışmacıya Atatürk'e ''Kemal'' adını veren öğretmenin adı soruldu. 

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Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu - Resim: 4

'Bilemezsem çok üzüleceğim' diyen yarışmacı soruya yanlış cevap verdi. Soruya ''Kemal'' cevabını veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

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