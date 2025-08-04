Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 74 yaşındaki "Günay Teyze" 1 milyon TL'lik soruyu açtırarak yarışmaya da ekranlara da damgasını vurdu.
ATV'nin sevilen yarışmasında Kim Milyoner Olmak İster'de 74 yaşındaki Günay Teyze bir milyonluk soruya ulaşarak hafızalara kazındı.
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde yaşayan Günay Karataş yıllardır hayalini kurduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
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1 milyonluk soruya Günay Teyze cevap vermeyip çekilmek istedi.
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Yarışmaya devam etseydim D şıkkı olan 'Hint' cevabını verirdim diyen Günay Teyze doğru yanıtın "Alman" olduğunu görünce "iyi ki de cevap vermedim" dedi.
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