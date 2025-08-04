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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 74 yaşındaki "Günay Teyze" 1 milyon TL'lik soruyu açtırarak yarışmaya da ekranlara da damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı - Resim: 1

ATV'nin sevilen yarışmasında Kim Milyoner Olmak İster'de 74 yaşındaki Günay Teyze bir milyonluk soruya ulaşarak hafızalara kazındı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı - Resim: 2

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde yaşayan Günay Karataş yıllardır hayalini kurduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı - Resim: 3

1 milyonluk soruya Günay Teyze cevap vermeyip çekilmek istedi. 

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Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı - Resim: 4

Yarışmaya devam etseydim D şıkkı olan 'Hint' cevabını verirdim diyen Günay Teyze doğru yanıtın "Alman" olduğunu görünce "iyi ki de cevap vermedim" dedi. 

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