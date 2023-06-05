Kim Milyoner Olmak İster'de böylesi görülmedi

Yanıtından emin olduğunu ancak yine de teyit etmek istediğini söyleyen yarışmacı, 10 saniye kala joker hakkı kullanmak istedi. Soruyu seyirciye soran Kaygısız, oylayanların yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.