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Kim Milyoner Olmak İster'de böylesi görülmedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Seyirci jokerini kullanan bir yarışmacı, sonuçları görünce şaşkına döndü.

Kim Milyoner Olmak İster'de böylesi görülmedi - Resim: 1

Atv ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün ilginç anlar yaşandı. 

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Kim Milyoner Olmak İster'de böylesi görülmedi - Resim: 2

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serap Kaygısız, ilk soruyu cevaplayıp ikinci soruya geçti. Kaygısız'ın karşısına, "Hangisi kalp kalbe karşıdır' atasözüyle eş anlamlıdır?" sorusu geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de böylesi görülmedi - Resim: 3

Yanıtından emin olduğunu ancak yine de teyit etmek istediğini söyleyen yarışmacı, 10 saniye kala joker hakkı kullanmak istedi. Soruyu seyirciye soran Kaygısız, oylayanların yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de böylesi görülmedi - Resim: 4

İlk 4 soruya doğru cevap veren yarışmacı, 7 bin 500 tl değerindeki 5. soruda elendi. "Bering Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?" sorusuna yanıt vermeyen yarışmacı, 4 soruda kazandığı 5 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.

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