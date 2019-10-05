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  3. 05 Ekim 2019 16:45

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük final geldi çattı !

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam yeni sezona başlayacak. Geçtiğimiz sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyon TL ödüllü soruya gelmiş, ancak süre yetmediği için soruyu görememişti.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük final geldi çattı !

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar ulaşmıştı. Programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Şimdi nefesler tutuldu ve gözler akşam saatlerine çevrildi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük final geldi çattı !

İŞTE ARDA AYTEN'İN 1 MİLYON TL'LİK SORUYA GELİŞ ÖYKÜSÜ...

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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük final geldi çattı !

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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük final geldi çattı !

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