Kim Milyoner Olmak İster'de büyük final geldi çattı !

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar ulaşmıştı. Programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Şimdi nefesler tutuldu ve gözler akşam saatlerine çevrildi.