Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklif eden yarışmacı bakın kim çıktı!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan biri elendiği sorunun ardından stüdyoda evlilik teklifi etmişti. Evlilik teklifi eden kişinin bir dönemin çocuk oyuncusu Michele Cedolin olduğu ortaya çıktı.
'Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi.
YARIŞMADA BÜYÜK SÜRPRİZ
Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, diz çöküp sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" cevabını verdi.
BENİM HEYECANIM BAŞKAYDI"
Gördüğü manzara karşısında hem şaşıran hem mutlu olan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Bin TL'lik ödülle yarışmaya veda eden Cedolin, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.
Stüdyoda romantik anların yaşandığı yarışmada Cedolin'in aslında herkesin bildiği bir çocuk oyuncu olduğu açığa çıktı. 29 yaşındaki İtalyan kökenli Michele Cedolin'in unutulmaz yapımlardan biri olan 'Sihirli Annem' dizisindeki Kerem'in ta kendisiydi...