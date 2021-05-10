Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklif eden yarışmacı bakın kim çıktı!

BENİM HEYECANIM BAŞKAYDI"

Gördüğü manzara karşısında hem şaşıran hem mutlu olan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Bin TL'lik ödülle yarışmaya veda eden Cedolin, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.