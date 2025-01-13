Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacıya Galatasaray sorusu

İlk 10 soruda tüm jokerlerini kullanan yarışmacı, 500 bin TL değerindeki "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray’a karşı forma giymiştir?" sorusuyla karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve futbolu çok sevdiğini belirten İlter Kapıcı, tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında kabul edilen "Maradona", "Messi", "Pele" ve "Platini" şıkları arasında uzun süre düşündü.