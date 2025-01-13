Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacıya Galatasaray sorusu
ATV'de ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacıya Galatasaray ile ilgili sorulan 500 bin TL'lik soru dikkat çekti.
Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanan 1139'uncu bölümünde yarışan ve Fenerbahçeli olduğunu söyleyen 37 yaşındaki yarışmacı, İlter Kapıcı futbol tarihi sorusunda zor anlar yaşadı.
İlk 10 soruda tüm jokerlerini kullanan yarışmacı, 500 bin TL değerindeki "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray’a karşı forma giymiştir?" sorusuyla karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve futbolu çok sevdiğini belirten İlter Kapıcı, tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında kabul edilen "Maradona", "Messi", "Pele" ve "Platini" şıkları arasında uzun süre düşündü.
"Rakamlar rüyalarıma girer. Bu soruda risk almayayım" diyerek, Kim Milyoner Olmak İster'den çekilme kararı alan yarışmacı, devam etseydi Platini cevabını vereceğini söyledi.
A şıkkı Maradona'nın yeşil renge bürünmesiyle vereceği cevabın yanlış olduğunu öğrenince "Allah'tan içimde kalmadı" diyen İlter Kapıcı, 300 bin TL para ödülü ile stüdyodan ayrıldı.