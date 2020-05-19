Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan 2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır? sorusu da izleyenler için merak konusu oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında soru oldu.
Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında soru oldu.
Fenomen yarışmada sorulan Galatasaray'la adı özdeşleşen Sabri Sarıoğlu hakkındaki soru, sosyal medyada çok konuşuldu.