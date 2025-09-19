Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru olay oldu
ATV'de yayınlanan ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı heyecanının kurbanı olunca joker kullandığı soruyla sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne bir kadın yarışmacının yaşadığı panik anları damgasını vurdu.
1 / 5
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 10 bin TL ödüllü soruda doğru yanıttan emin olamayınca joker hakkını kullanmak istedi.
2 / 5
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının karşısında "Hangisi günümüzde var olan bir ülkenin adıdır?" sorusu çıktı.
3 / 5
Kullandığı joker sonrasında seçenekleri 2'ye düşüren yarışmacı bu soruya Letonya yanıtı verdi. Ancak bu yanıtı verdikten sonra kısa süreli bir panik anı yaşadı.
4 / 5