Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının verdiği cevap geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Geceye damga vuran olay ise henüz ikinci soruda elenen yarışmacının verdiği cevap oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tüm yaşananlar...