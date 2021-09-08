Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da İmirzalıoğlu'nu da şaşırtan an
'Kim Milyoner Olmak İster'de Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı 5 bin TL değerindeki soruda kullandığı seyirci joker hakkı sonrası, seyircilerin verdiği yanıt hem yarışmacıyı hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi.
Sabah'ın haberine göre, ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster''de yaşanan bu olay hem yarışmacıyı hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.
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Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 5 bin değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullandı.
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'Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?' sorusunda seyircilerin yüzde yüzü D şıkkı Rengin'i işaretledi.
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Yarışmacı da seyircilere güvenerek aynı cevabı verdi. Kral Gencay Ormanlı "İlk defa böyle şey gördüm" derken, Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da ben de yanıtını verdi.
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