Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran evlilik hikayesi

Bahar Biçer'in eşi ise, 'Bu programın çok hayırlı bir etkisi oldu bizim için. Yani yarışmadan ödül aldık, ama yarışma vasıtasıyla eşimi tanımış oldum. Tanışmamızın 33'üncü gününde evliliğimiz oldu. Ben de sahte hesap olduğu için bende ilgi uyandırdı. Sohbete devam ettik. Bu program yuva yapmış oldu, bir hayra vesile oldu. Çok güzel oldu bizim açımızdan' diye konuştu.