Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran evlilik hikayesi
Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Haziran Pazar günü yayınlanan son bölümünde Bahar Biçer ve eşinin tanışma hikayesi şaşırttı.
Bahar Biçer, daha önce Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış olan eşini televizyonda gördüğünü ve dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzettiğini, sosyal medyada ona ulaşıp tanışarak kısa sürede evlendiklerini anlattı.
Bahar Biçer evde ailesi ile yarışmayı izlerken, Freddie Mercury'e benzeyen bir yarışmacıya denk geldiğini, sosyal medya hesabından yarışmacıya ulaşarak tanıştığını ve çiftin kısa sürede evlendiklerini şöyle dile getirdi
'Benim de Mercury hayranlığım var. O da benziyordu. Eşimi gördüm beğendim, O sırada da babaannemin içine doğmuş olacak ki 'seni buna verdim gitti' dedi. Sen öyle dediysen tamam. 'Ben gidiyorum dedim o zaman'. Sosyal medya aracılığıyla eşime ulaştım. Tanıştık bir ay içerisinde evlendik. Bir de 10 aylığında bebeklerim var. İki sene önce oldu bu olay.'
Bahar Biçer'in eşi ise, 'Bu programın çok hayırlı bir etkisi oldu bizim için. Yani yarışmadan ödül aldık, ama yarışma vasıtasıyla eşimi tanımış oldum. Tanışmamızın 33'üncü gününde evliliğimiz oldu. Ben de sahte hesap olduğu için bende ilgi uyandırdı. Sohbete devam ettik. Bu program yuva yapmış oldu, bir hayra vesile oldu. Çok güzel oldu bizim açımızdan' diye konuştu.