Kim Milyoner'e damga vuran yarışmacı: Sorunun içindeki cevabı göremedi
İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun içinde verilen cevabı göremeyen yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu.
İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru ve yarışmacının verdiği cevap çok konuşuldu. Cevabının içinde olduğu soru için joker kullanan ve elenen yarışmacı geceye damga vurdu.
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Merve isimli yarışmacı henüz baraj sorularında iken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.
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CEVAP SORUNUN İÇİNDE GİZLİYDİ
Yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? sorusu yöneltildi. Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı.
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Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.
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