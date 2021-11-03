Kim ölümü hak eder? Yargı'dan olay tanıtım
Yargı dizisinin, 7 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan bölümün tanıtımında; Ceylin’in, Engin’e “Kim ölümü hak eder?” haykırışı izleyenleri duygulandırdı.
7 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan bölümün tanıtımında; Ceylin’in, Engin’e “Kim ölümü hak eder?” haykırışı izleyenleri duygulandırdı. Engin’in itiraf çıkışı ise merak uyandırdı.
'Yargı'dan olay tanıtım! 'Kim ölümü hak eder?'
Ceylin’in gerçeği öğrendiğini anlayan Engin’in cinnet geçirdiğini bahane ettiği anlar herkesin kanını dondururken, Yekta’nın Ceylin’e sarf ettiği “Krala ateş edeceksen öldüğünden emin ol!” cümlesi dikkat çekiyor.
Arbede sırasında son anda içeri giren Ilgaz, Ceylin'i yerde yatarken bulur. Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz.
Tanıtımın sonunda hakim karşısına çıkan Engin’in itirafta bulunmak istediğini dile getirdiği anlar, soluk soluğa izlenecek bölümün sinyallerini veriyor.