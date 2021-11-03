Kim ölümü hak eder? Yargı'dan olay tanıtım

'Yargı'dan olay tanıtım! 'Kim ölümü hak eder?'

Ceylin’in gerçeği öğrendiğini anlayan Engin’in cinnet geçirdiğini bahane ettiği anlar herkesin kanını dondururken, Yekta’nın Ceylin’e sarf ettiği “Krala ateş edeceksen öldüğünden emin ol!” cümlesi dikkat çekiyor.