Kimi destek verdi kimi topa tuttu: Demet Akalın'dan hocaları eleştiren paylaşım
Ünlü şarkıcı Demet Akalın Ramazan ayı boyunca TV'lerde sahur ve iftar programları yapan ünlü hocaları eleştiren bir paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın Ramazan ayı boyunca tv'lerde sahur ve iftar programları yapan ünlü hocaları ve aldıkları ücretleri kastederek yaptığı paylaşımla sosyal medyada bomba etkisi yarattı!
Sosyal medyada gündeme ve magazine ilişkin yaptığı çıkışlarla sık sık 'çok konuşulan'lar arasına giren ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın bu kez 'Ramazan' paylaşımı ile internet alemini salladı. Demet Akalın, Nihat Hatipoğlu başta ıolmak üzere Ramazan ayı boyunca tv'lerde iftar ve sahur programları yapan ünlü hocaları hedef alarak, kazandıkları ücretlerle ilgili çok konuşulan bir açıklama yaptı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.
"Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" dedi sosyal medya karıştı: Demet Akalın, Ramazan'da ekrana çıkacak hocalarla ilgili teklifiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerine yer verdi.