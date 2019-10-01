Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepkiler çığ gibi

- Kadınların sanıldığı gibi duygusal olmadığı konusunda netim. Boşanmalara bakınca bile bunu görebilirsiniz. Boşanan kadın üç ayda topluyor kendini, boşanan adam darmaduman oluyor. Evliyken her şeyin sorumluluğunu kadına yüklediği için olabilir mi erkeğin sonradan o kadar dağılması... - Alakası yok. Sen artık gömlek ütüleyen, yemek yapan kadın var mı zannediyorsun? Onların hepsi geçmişte kaldı. Onlar gariban kadınlardı. Eski, zavallı kadınlardı. Şimdi kadınlar öyle değil maalesef. Gömlek ütülemek bir kadının asli görevi mi sizce? - Değilse, o zaman 'gömlek ütüleyen, çocuğa bakan kadın' metaforunu kadınlar işlerine geldiği gibi kullanmasın. Bu da ne demek? - Kendileriyle ilgili bir yorum yapıldığında hemen başlıyorlar: "Kadın temizlik mi yapsın, çocuğa mı baksın, yemek mi yapsın?" demeye. Çocuklara yabancı dadılar bakıyor. Hafta sonu kahvaltıcılar tıklım tıklım. Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım.