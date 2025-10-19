Kırgın Çiçekler'in güzel Defnesi Nil Keser yıllar sonra yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı
Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler'de Defne karakterine hayat veren güzel oyuncu Nil Keser yıllar sonra yeni mesleğiyle dikkatleri üzerine çekti.
ATV ekranlarında ilk olarak 2015 yılında ekranlara gelen ve 3 sezon boyunca yayınlanan Kırgın Çiçekler o dönem büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştı.
1 / 17
Kadrosunda genç oyuncuların yer aldığı Kırgın Çiçekler'in birbirinden güzel oyuncuları bu 3 sezonun ardından hem büyük bir hayran kitlesine ulaşmış hem de yeni projelerde oyunculuk hayatlarına devam etmişti.
2 / 17
Bu genç yıldızlardan biri de Kırgın Çiçekler'de Defne karakterine hayat veren Nil Keser'di...
3 / 17
Kırgın Çiçekler'den sonra art arda iyi projelerde oynayan, hatta başrolde yer alan ünlü oyuncu, kariyerinde değişiklik yaptı ve yeni bir sayfa açtı.
4 / 17