Kırmızı halıda şıklık yarışı: İlginç kıyafetiyle geceye damga vurdu

Los Angeles'ta yapılan törenin kırmızı halısı da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine döndü. Tören her ne kadar geçmiş yıllarını aratmasa da bazı farklılıklar vardı. Geceye katılım, pandemi önlemleri nedeniyle 500 kişiyle sınırlandırıldı. İşte kırmızı halıdan manzaralar.