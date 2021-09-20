Kırmızı halıda şıklık yarışı: İlginç kıyafetiyle geceye damga vurdu
TV dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı vardı.
Los Angeles'ta yapılan törenin kırmızı halısı da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine döndü. Tören her ne kadar geçmiş yıllarını aratmasa da bazı farklılıklar vardı. Geceye katılım, pandemi önlemleri nedeniyle 500 kişiyle sınırlandırıldı. İşte kırmızı halıdan manzaralar.
Kıyafeti şaşırttı
Tören gecesinin giyimiyle en çok dikkat çeken konuğu Emma Corrin oldu.
The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran ve bu sayede yıldızı parlayan oyuncu tören için ünlü Handmaid's Tale dizisinin kostümlerini anımsatan bir kıyafet seçti. Uzun tırnakları da dikkat çeken Corrin, bu tercihiyle "gecenin en kötü giyinen" konukları arasına girdi.
Bu tür gecelerin en renkli giyinen ünlülerinden Billy Porter yine tarzını bozmadı ve ilginç bir kıyafet seçimi yaptı.