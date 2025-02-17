Kırmızı halıya Dilan Çiçek Deniz damgası

Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, 15 Şubat Pazar günü 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Cesur tarzıyla göz kamaştıran Çiçek Deniz'in o halleri kırmızı halıya damga vurdu.