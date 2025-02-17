Kırmızı halıya Dilan Çiçek Deniz damgası
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz Berlin Uluslararası Film Festivali için seçtiği cesur kostümü ile kırmızı halıya damgasını vurdu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.
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Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, 15 Şubat Pazar günü 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Cesur tarzıyla göz kamaştıran Çiçek Deniz'in o halleri kırmızı halıya damga vurdu.
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Saçı ve makyajıyla da büyük beğeni toplayan Deniz, Berlin Uluslararası Film Festivali’nden karelerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
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