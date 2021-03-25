Kırmızı Oda dizisine iki yeni transfer!
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor.
TV8 Kırmızı Oda ile her perşembe bayram ediyorEkranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ı da geride bırakan Kırmızı Oda, TV8'in yüzünü güldürüyor.
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Her hikaye, akıp giden bir hayatı anlatırken, pek çok travmayı, acıyı tanıdık kılan Kırmızı Oda; ekran başındakilere ruhsal yolcuklar yaşatıyor.
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Korkmuş, öfkeli, kafası karışmış ve kontrolden çıkmış insanların yaşadıkları travmalarının, işlenmemiş parçalarını bulmaya çalışan karakterlerin mücadelesini anlatan Kırmızı Oda, seyirlik bir hikayeden çok, gerçeğe yol alan bir yolculuğu resmediyor.
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Anılarını anlatan her bir karakter, gerçek hayata dokunan izleri büyük bir içtenlikle dile getirince soluksuz bir serüven ortaya çıkıyor.
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