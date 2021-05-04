Kırmızı Oda dizisine şikayet yağdı!
Kırmızı Oda dizisi son bölümüyle tepkilerin odağı oldu.
Kırmızı Oda fırtınalar estirmeye devam ediyor Her bölümüyle ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda'ya yeni oyuncuların dahil olmasıyla birlikte heyecan ve duygu dolu sahneler ekran başındakileri gözyaşlarına boğuyor.
Hikayeye Melisa Aslı Pamuk dahil olmuştuBinnur Kaya, Erkan Petekkaya, Uğur Yücel, Yiğit Özşener ve Esra Ronabar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda dizisine son olarak Melisa Aslı Pamuk dahil olmuştu.
Kırmızı Oda 35. bölümüyle tepki çekti Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’ 35. Son bölümü ile unutulmaz anlar yaşattı.
Mitra hayran bıraktıİranlı bir babanın ve Türk bir annenin kızı olan Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Mitra karakterinin anlattıkları ekran başındakilere farklı bir deneyim yaşattı.