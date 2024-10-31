Kırmızılar içindeki Hadise'nin 29 Ekim kostümüne tam not
Cumhuriyetimizin 101'inci yılı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için İstanbul'da sahneye çıkan Hadise kırmızı cesur sahne kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı.
Tüm Türkiye Cumhuriyetimizin 101'inci yılını büyük bir coşku ile kutlarken ünlü şarkıcılar bu özel günde sahnedeydi.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki etkinliklerinde Hadise rüzgarı esti.
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Sahne şovları ve şarkılarıyla izleyicilerinin gönlünü fetheden Hadise bu özel gece için seçtiği özel sahne kostümüyle tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.
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Sahneye kırmızı bir kıyafetle çıkan ünlü şarkıcı hayranlarından da tam not aldı.
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