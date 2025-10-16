  1. Anasayfa
  4. Kıskanmak dizisinin güzel oyuncusu hastanelik oldu

Kıskanmak dizisinin güzel oyuncusu Hafsanur Sancaktutan hastanelik oldu

Kıskanmak adlı dizide Mükerrem karakterine hayat veren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan yaşadığ talihsiz bir kaza sonucu hastanelik ldu.

Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu soluğu hastanede aldı. 

Kedilerinin mama kabını yıkadığı sırada elini kesen Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte hastaneye gitti.

Genç oyuncunun elinde derin bir kesik oluştuğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından dikiş atıldığı öğrenildi. 

Kısa süreli bir tedavi süreci geçiren Sancaktutan, durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarına güzel haberi de kendisi verdi.

